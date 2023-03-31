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США у понеділок оголосять про новий пакет допомоги Україні: на що саме чекати від союзників

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
США у понеділок оголосять про новий пакет допомоги Україні: на що саме чекати від союзників
фото з вільних джерел

Американські чиновники повідомили, що вартість і конкретне обладнання в пакеті можуть змінитися

У понеділок, 3 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $2,6 млрд. - пише Reuters.

Повідомляється, що пакет може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

Також пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими, очікуються у списку озброєння, який може бути остаточно затверджено цими вихідними.

До списку також планують включити високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Нагадаємо, глава міноборони США Остін Ллойд заявив, що вважає головною потребою на фронті в Україні протиповітряну оборону, а не винищувачів F-16.

Окрім цього США назвали сприятливий період для успішного старту українського контрнаступу.

Теги: зброя Україна війна США

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