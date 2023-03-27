Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)

Митрополит відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта. Священника Московської церкви зняв на відео читач «Главкома».

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Митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.

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Нагадаємо, раніше митрополит Української православної церкви московського патріархату Павло Лаврський різко звернувся до української влади на тлі того, що Києво-Печерська Лавра розірвала контракт із УПЦ МП.

Як уже писав «Главком», за час свого господарювання у Києво-Печерській лаврі оточення митрополита Павла повністю зруйнувало низку історичних та культурних пам’яток і перетворила одне з чудес України, всесвітнього надбання ЮНЕСКО, на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні салони та урешті-решт, звалище.

Також скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.