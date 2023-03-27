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Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
Митрополит Павло сфотографувався на паспорт та швидко покинув приміщення
фото: скріншот відео

Митрополит відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта. Священника Московської церкви зняв на відео читач «Главкома».

Митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.

Нагадаємо, раніше митрополит Української православної церкви московського патріархату Павло Лаврський різко звернувся до української влади на тлі того, що Києво-Печерська Лавра розірвала контракт із УПЦ МП.

Як уже писав «Главком», за час свого господарювання у Києво-Печерській лаврі оточення митрополита Павла повністю зруйнувало низку історичних та культурних пам’яток і перетворила одне з чудес України, всесвітнього надбання ЮНЕСКО, на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні салони та урешті-решт, звалище.

Також скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

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Теги: лавра відео свято Києво-Печерська лавра релігія

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