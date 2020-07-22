Київ і ще три регіони лідирують за приростом хворих на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стебницька міська лікарня Львівщини приймає хворих на коронавірус з початку пандемії Фото: drohobych-rada.gov.ua

Окрім столиці в антилідерах опинилися Львівщина, Івано-Франківщина і Закарпаття

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області – 57», - сказав Максим Степанов.

За даними МОЗ, всього в Україні виявлено 60995 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за добу - 829, одужало загалом - 33172 особи (+973 за добу), померло - 1534 особи (+16 за добу), підозри на хворобу отримали 111114 осіб (+1160 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 2 364 (+34);

Волинська область — 3 359 (+41);

Дніпропетровська область — 1 260 (+36);

Донецька область — 813 (+16);

Житомирська область — 1 634 (+25);

Закарпатська область — 4 578 (+60);

Запорізька область — 691 (+9);

Івано-Франківська область — 3 689 (+78);

Кіровоградська область — 688 (+2);

м. Київ — 7 166 (+132);

Київська область — 3 359 (+27);

Львівська область — 8 353 (+124);

Луганська область — 110 (0);

Миколаївська область — 527 (+3);

Одеська область — 2 660 (+22);

Полтавська область — 360 (+4);

Рівненська область — 5 232 (+49);

Сумська область — 383 (+12);

Тернопільська область — 2 508 (+42);

Харківська область — 3 139 (+57);

Херсонська область — 217 (+1);

Хмельницька область — 994 (+3);

Чернівецька область — 5 404 (+41);

Черкаська область — 853 (+6);

Чернігівська область — 654 (+5).

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

Копіювати код для вставки

Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.

Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.



