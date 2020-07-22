Київ і ще три регіони лідирують за приростом хворих на Covid-19
Окрім столиці в антилідерах опинилися Львівщина, Івано-Франківщина і Закарпаття
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області – 57», - сказав Максим Степанов.
За даними МОЗ, всього в Україні виявлено 60995 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за добу - 829, одужало загалом - 33172 особи (+973 за добу), померло - 1534 особи (+16 за добу), підозри на хворобу отримали 111114 осіб (+1160 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2 364 (+34);
- Волинська область — 3 359 (+41);
- Дніпропетровська область — 1 260 (+36);
- Донецька область — 813 (+16);
- Житомирська область — 1 634 (+25);
- Закарпатська область — 4 578 (+60);
- Запорізька область — 691 (+9);
- Івано-Франківська область — 3 689 (+78);
- Кіровоградська область — 688 (+2);
- м. Київ — 7 166 (+132);
- Київська область — 3 359 (+27);
- Львівська область — 8 353 (+124);
- Луганська область — 110 (0);
- Миколаївська область — 527 (+3);
- Одеська область — 2 660 (+22);
- Полтавська область — 360 (+4);
- Рівненська область — 5 232 (+49);
- Сумська область — 383 (+12);
- Тернопільська область — 2 508 (+42);
- Харківська область — 3 139 (+57);
- Херсонська область — 217 (+1);
- Хмельницька область — 994 (+3);
- Чернівецька область — 5 404 (+41);
- Черкаська область — 853 (+6);
- Чернігівська область — 654 (+5).
-
Всього61851
-
Хворіють26300
-
Одужали3400
-
Померли1551
Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.
Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.