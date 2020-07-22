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    Київ і ще три регіони лідирують за приростом хворих на Covid-19

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    <span>Стебницька міська лікарня Львівщини приймає хворих на коронавірус з початку пандемії&nbsp;</span> - Київ і ще три регіони лідирують за приростом хворих на Covid-19
    Стебницька міська лікарня Львівщини приймає хворих на коронавірус з початку пандемії 
    Фото: drohobych-rada.gov.ua

    Окрім столиці в антилідерах опинилися Львівщина, Івано-Франківщина і Закарпаття

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області – 57», - сказав Максим Степанов.

    За даними МОЗ, всього в Україні виявлено 60995 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за добу - 829, одужало загалом - 33172 особи (+973 за добу), померло - 1534 особи (+16 за добу), підозри на хворобу отримали 111114 осіб (+1160 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 2 364 (+34);
    • Волинська область — 3 359 (+41);
    • Дніпропетровська область — 1 260 (+36);
    • Донецька область — 813 (+16);
    • Житомирська область — 1 634 (+25);
    • Закарпатська область — 4 578 (+60);
    • Запорізька область — 691 (+9);
    • Івано-Франківська область — 3 689 (+78);
    • Кіровоградська область — 688 (+2);
    • м. Київ — 7 166 (+132);
    • Київська область — 3 359 (+27);
    • Львівська область — 8 353 (+124);
    • Луганська область — 110 (0);
    • Миколаївська область — 527 (+3);
    • Одеська область — 2 660 (+22);
    • Полтавська область — 360 (+4);
    • Рівненська область — 5 232 (+49);
    • Сумська область — 383 (+12);
    • Тернопільська область — 2 508 (+42);
    • Харківська область — 3 139 (+57);
    • Херсонська область — 217 (+1);
    • Хмельницька область — 994 (+3);
    • Чернівецька область — 5 404 (+41);
    • Черкаська область — 853 (+6);
    • Чернігівська область — 654 (+5).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей. 

    Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

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