Спалах Covid-19 у Києві: за добу 132 нових хворих, серед них – 14 дітей



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До лікарень столиці за добу госпiталiзували 20 пацієнтів з коронавірусом Фото: vn.depo.ua

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 35

У Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

«Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще в 132 мешканців столиці. 14 з них - діти. На сьогодні в Києві вже 7166 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав Кличко.

З його слів, серед нових захворілих: 57 жінок віком від 19 до 66 рокiв, 61 чоловік віком від 19 до 90 рокiв, восьмеро дiвчаток від 4 до 15 років і шестеро хлопчиків від 6 до 14 років.

«Захворіли, зокрема, і четверо медиків», - додав Кличко.

До лікарень столиці госпiталiзували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків, вказав мер столиці.

За його словами, одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Всього коронавірус подолали 2521 киянин.

«Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 35. У Солом’янському - 17. Та Дніпровському районі - 16 випадків», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.



