В Україні різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Київ - в антилідерах



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Лише у Києві виявили 132 нових випадки хвороби

Станом на 22 липня в Україні фіксують різкий ріст кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 673 нових випадки коронавірусної хвороби.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зокрема, добовим антилідером за кількостю нових випадків став Київ, у якому виявили 132 заражень. Днем раніше у столиці виявили 73 особи з Covid-19.

Загалом з початку епідемії захворіли 60 995 людей, з них 33 172 пацієнти вже одужали та 1 534 — померли від ускладнень.

Також відомо, що минулої доби 973 людини одужали, а 16 — померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні лабораторно були підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673.



