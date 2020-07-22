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    В Україні різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Київ - в антилідерах

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    В Україні різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Київ - в антилідерах

    Лише у Києві виявили 132 нових випадки хвороби

    Станом на 22 липня в Україні фіксують різкий ріст кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Для порівняння, днем раніше в Україні було виявлено 673 нових випадки коронавірусної хвороби. 

    Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

    Зокрема, добовим антилідером за кількостю нових випадків став Київ, у якому виявили 132 заражень. Днем раніше у столиці виявили 73 особи з Covid-19.

    Загалом з початку епідемії захворіли 60 995 людей, з них 33 172 пацієнти вже одужали та 1 534 — померли від ускладнень.

    Також відомо, що минулої доби 973 людини одужали, а 16 — померли від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні лабораторно були підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673

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    Міністерство охорони здоров'я Київ медицина хвороби вірус коронавірус
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