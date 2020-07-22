У Чорногорії, яка місяць тому «перемогла» коронавірус, знову оголосили епідемію



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У Чорногорії продовжують посилювати карантин через спалах коронавірусу

Влада ввела нові суворі заходи карантину, серед яких - обов'язковий масковий режим у приміщеннях і на вулиці

Влада Чорногорії оголосила епідемію на всій території країни через зростання захворюваності на коронавірус. Обмежувальні заходи набувають чинності з середи, 22 липня. Про це йдеться в Twitter Кабміну країни.

Зазначається, що таке рішення прийняла Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії.

Тепер через епідемію всім громадянам у віці понад семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі і в приміщеннях, масові зібрання обмежені 40 людьми на повітрі і 20 - в приміщеннях.

Крім того, до 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистих подій. До 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах. У різних регіонах обмежений час роботи кафе і ресторанів.

Нагадаємо, на початку червня Чорногорія офіційно заявила про перемогу над коронавірусом. А вже через кілька тижнів повернулася до карантину через повторний спалах коронавірусу.

До слова, днями влада Італії заборонила поїздки до Сербії, Косова та Чорногорії.

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