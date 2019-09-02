Розслідуванням справи «Роттердам+» НАБУ покриває корупцію на «Центренерго», - експерт



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Експерт вказує на політичну вмотивованість як у розслідування сфабрикованої справи «Роттердам+», так й у відсутності з боку НАБУ уваги до оборудок на державній «Центренерго»

Антикорупційні органи, зосередившись на розслідуванні сфабрикованої справи «Роттердам+», закривають очі на факти реальної корупції, яка відбувається на державній енергогенеруючій компанії «Центренерго». Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Компанії бізнесмена Ігора Коломойського купують для державного «Центренерго» російське вугілля через фірму-«прокладку» за ціною, яка вище «Роттердам+», а вироблену електроенергію продають на підконтрольні олігарху феросплавні заводи за збитковими для державної «Центренерго» цінами, стверджує експерт.

«Якщо вірити релізам самого «Центренерго», то мова йде про 1970 грн за тонну. Це при тому, що навіть з США його можна привезти за 1900 грн за тонну. А по формулі «Роттердам+» українські шахти мали би його продавати по 1740 грн за тонну. Наголошую – «Центренерго» державна компанія! І якщо фірми Коломойського постачають російське вугілля за ціною 2000 грн за тонну, а купляють електроенергію за 1,30 грн кВт-година (при собівартості 1,50 грн кВт-година), то це означає, що всіх нас як співвласників державного майна грабують. При цьому роблять це двічі: перший раз коли продають сировину за завищеною ціною; другий – коли купають його продукцію значно нижче собівартості» - пише Голобуцький.

Експерт вказує на політичну вмотивованість як у розслідування сфабрикованої справи «Роттердам+», так й у відсутності з боку НАБУ уваги до оборудок на державній «Центренерго».

«Чому цього не помічають правоохоронні органи? Думаю тут зійшлися калька факторів. По-перше, це надзвичайно низький фаховий рівень. Чого вартує тільки заява НАБУ про те, що вони три роки досліджували імпорт з Роттердаму і не знайшли. Хоча вже діти в школі знають, що в Роттердамі вугілля не добувають, що це лише умовна (до речі, не зовсім коректна) назва цінового індексу. По-друге, правоохоронцям набагато безпечніше розслідувати фейкові справи проти опонентів спонсора нової влади, ніж реальні злочини» - пише заступник директора Агентства моделювання ситуацій Голобуцький.

Раніше генерал-майор міліції Генадій Москаль стверджував, що справа «Роттердам+» не має судової перспективи та розвалиться у суді, в разі якщо взагалі дійде до суду.

Нагадаємо, політолог Петро Олещук на своїй сторінці в мережі Facebook написав про необхідність створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії для розслідування скандалу довкола держкомпанії «Центренерго». На думку Олещука, цей скандал кидає тінь на представників нової влади, до якої Ігор Коломойський близький. Політолог запропонував депутатам розібратися з цією проблемою та створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування ситуації в «Центренерго».