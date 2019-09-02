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    Думки вголос

    Енергетична вісь Вашингтон-Варшава-Київ набула реальних контурів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Енергетична вісь Вашингтон-Варшава-Київ набула реальних контурів

    Газова карта Європи починає змінюватися, що викликає занепокоєння в Москві

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    В последний день лета США, Польша и Украина подписали соглашение по безопасности в газовой отрасли. Очень важное соглашение. Энергетическая ось Вашингтон-Варшава-Киев обрела реальные контуры. Проект готовился несколько лет, потребовал (и еще потребует) приличных инвестиций и лоббирования на всех уровнях.

    Тем не менее, лед тронулся, газовая карта Европы начинает меняться, в Москве нервничают. И теперь, пока все контуры еще окончательно не сложились и есть места любым сценариям развития, самое время позаботиться о максимальной пользе для Украины. Просто потому что больше никто этого не сделает.

    На мероприятия в Польше по поводу 80-ой годовщины начала Второй Мировой Войны президент США Дональд Трамп не прилетел. Но очень показательным является тот факт, что вместо себя он прислал вице-президента Майка Пенса и министра энергетики Рика Перри. С Пенсом все понятно, он курирует целый ряд вопросов геополитики, которые интересны Белому Дому. А вот Рик Перри за последний год уже дважды посещал Украину. Потому что общие энергетические проекты с Киевом и Варшавой для Белого дома имеют очень важное значение. Фактически, это сценарий выхода крупных американских энергетических игроков на громадный рынок Евросоюза. От чего далеко не в восторге страны «Старой Европы» и Россия. Но это большой бизнес с привкусом геополитики – то есть задачу вызывать радость и восторг у окружающих никто перед собой и не ставит.

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    После окончательных переговоров стороны таки оформили окончательную редакцию проекта. Выглядит он в качестве соглашения о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения. Подписали его уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. То есть со стороны Украины и Польши не министры энергетики и не главы компаний, занимающих серьезное положение в отрасли, а именно ответственные за энергетическую безопасность в контексте стратегии развития. Что вполне логично – приоритетные задачи проекта обозначены именно в качестве диверсификации снабжения газом Европы и ограничения маневренности России на газовом рынке. Впрочем, про деньги тоже никто не забыл. И денег там очень много.

    Итак, ключевая задача очевидна – диверсификация поставок газа из России. Для этого ведется работа по двум направлениям. Первое – развитие терминала по приемке сжиженного газа (пока из США) в Свиноустье. За два года мощность этого газового порта увеличится на 50 процентов — до 7,5 миллиарда кубометров. Украина сможет приобрести сжиженный газ у США, либо купить газ у польской Нефтегазовой компании. Второе, не менее интересное направление — строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией. Так что Украина (а также Польша и еще ряд государств Восточной Европы) получают два альтернативных РФ источника газа. Первые поставки из США уже в ноябре этого года. Главной проблемой была и остается недостаточная мощность газопроводов Польши в направлении Силезия – Подкарпатье. Но их пропускную способность уже наращивают и существенные результаты будут не позже 2021 года.

    Выгоды США и Норвегии очевидны – упрощенный доступ на новые рынки. Польша тоже получает свои заработки – как минимум, за счет эксплуатации терминала и газопроводов. Для нас ключевой вопрос – что получит Украина. Конечно, диверсификация на рынке газа это очень хорошо с точки зрения нашей безопасности. Плюс конкуренция на рынке традиционно приводит к снижению цен. Но хотелось бы зарабатывать, а не только экономить. Тем паче, что эти проекты не решают еще одну нашу ключевую задачу – загрузку ГТС. И тут Украина может привлечь партнеров к двум проектам.

    Первый – это использования наших очень мощных газовых хранилищ для закачки летом и выдачи зимой. Второй – привлечение американских инвесторов и политического энергетического лобби к развитию добычи газа на территории нашего государства. Запасы приличные. И если государственное предприятие «Укргазвидобування» не слишком успешно справляется с этой задачей, то частники за несколько лет показали неплохой рост. Если убрать сохранившиеся бюрократические препятствия и забрать у местных советов возможность блокировать выдачу разрешений, продавать участки через Прозорро и убедить инвесторов вкладываться не только в добычу, но и в геологоразведку – получается отличный сценарий. В этом случае альтернативных РФ поставщиков газа в Восточную Европу будет уже не два, а три. Украина займет свое достойное место среди продавцов. И самостоятельно загрузит собственную ГТС. России в этом случае остается роль просителя.

    Джерело: Информатор

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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