Київська митниця зупинила ввезення з РФ хімікатів за «липовими» документами

Підприємство вдалося до маніпуляцій з інформацією та документами задля безперешкодного ввезення забороненого товару

Київська митниця вилучила близько 2 тонн хімічних речовин – поверхнево-активних засобів (ПАЗ), – що входять до переліку товарів, заборонених до ввезення в Україну походженням з Російської Федерації, при спробі ввезти їх за «липовими» документами. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці

Із Росії на адресу однієї з фармацевтичних компаній в Україні надійшла партія товару хімічної промисловості в резервуарах, загальною вагою майже 2 тонни та вартістю близько 200 тис. грн.

У декларації, наданій для митного оформлення в Київській митниці, декларантом товар класифіковано за кодом УКТЗЕД, що не підпадає під жодні заборони на ввезення. Це ж підтверджували і надані в митницю товаросупровідні документи.

Однак, під час аналізу попередніх митних оформлень київськими митниками встановлено, що ця фармацевтична компанія вже імпортувала такий товар, але за іншим кодом УКТЗЕД та в іншій митниці.

Дослідження зразків товару дозволило встановити, що товар слід класифікувати за тим кодом УКТЗЕД, за яким фармкомпанія ввозила його раніше, а саме як поверхнево-активні засоби. Проте, віднедавна ввезення товару за цим кодом заборонено – товар внесено до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України.

Таким чином, при митному оформленні підприємство вдалося до маніпуляцій з інформацією та документами задля безперешкодного ввезення забороненого товару.

Наразі Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України, товар вилучено, а справу буде скеровано до суду.

Нагадаємо, нещодавно київські митники попередили незаконне вивезення в міжнародному поштовому відправленні тридцяти старовинних монет 1621-1889 років виготовлення, які під виглядом звичайних значків прямували з Маріуполя до Ізраїлю.