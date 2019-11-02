Кілька тисяч шотландців вийшли на акцію за незалежність від Британії



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Масова демонстрація відбулася у Глазго

Організатори оцінили кількість учасників у 20 тисяч осіб

У шотландському місті Глазго в суботу, 2 листопада, пройшла масова демонстрація за незалежність від Великої Британії. Організатори оцінили кількість учасників у 20 тисяч осіб.

На акцію багато хто приніс з собою національні прапори Шотландії. Серед демонстрантів була і перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен, яка вперше за кілька років вийшла на подібну акцію.

Як заявила Стерджен, перемога Консервативної партії Великої Британії на дострокових парламентських виборах 12 грудня означає, що Шотландія «проти своєї волі буде вирвана з сім'ї європейських держав».

Вона закликала «взяти майбутнє у свої руки і стати незалежною країною».

Нагадаємо, минулого місяця тисячі людей збиралися в Единбурзі на марш на підтримку незалежності Шотландії.