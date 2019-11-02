Кілька тисяч шотландців вийшли на акцію за незалежність від Британії
Організатори оцінили кількість учасників у 20 тисяч осіб
У шотландському місті Глазго в суботу, 2 листопада, пройшла масова демонстрація за незалежність від Великої Британії. Організатори оцінили кількість учасників у 20 тисяч осіб.
На акцію багато хто приніс з собою національні прапори Шотландії. Серед демонстрантів була і перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен, яка вперше за кілька років вийшла на подібну акцію.
No bad view. Independence movement in Glasgow. #skotia pic.twitter.com/a5ttj4VNax— Michael Gray (@GrayInGlasgow) 2 листопада 2019 р.
Як заявила Стерджен, перемога Консервативної партії Великої Британії на дострокових парламентських виборах 12 грудня означає, що Шотландія «проти своєї волі буде вирвана з сім'ї європейських держав».
Вона закликала «взяти майбутнє у свої руки і стати незалежною країною».
Нагадаємо, минулого місяця тисячі людей збиралися в Единбурзі на марш на підтримку незалежності Шотландії.