Шотландці вимагатимуть незалежності за умови прем’єрства Джонсона



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Фаворит перегонів за лідерство в Консервативної партії найменш популярний політик-консерватор в Шотландії

Опитування, проведене компанією Panelbase показало, що жителі Шотландії готові підтримати незалежність регіону в випадку, якщо новим прем’єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон. Про це пише видання Business Insider.

На даний момент 51% шотландців виступає проти незалежності регіону. Проте, у випадку появи Бориса Джонсона на Даунінг Стріт, 10 незалежність Шотландії готові підтримати 53% шотландців.

Загалом же лише 37% жителів північного регіону Великої Британії позитивно ставляться до Джонсона. Таким чином, він є найменш популярним політиком-консерватором серед шотландців.

Як відомо, Консервативна партія Великої Британії почала останній етап обрання свого нового лідера після відставки Терези Мей 7 червня.

160 тисяч членів правлячої партії в рамках голосування через пошту будуть обирати між колишнім главою МЗС Борисом Джонсоном і нинішнім очільником британського зовнішньополітичного відомства Джеремі Хантом. Результати голосування будуть оголошені 23 липня 2019 року.

В рамках останнього раунду голосування, під час якого було визначено два основних претенденти на посаду керівника Консервативної партії, Джонсон отримав підтримку 160 депутатів, а Хант – 77 депутатів. Під час голосування рядових членів правлячої партії протягом наступного місяця заплановано проведення 15 раундів дебатів.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон збільшує відрив в боротьбі за лідерство в Консервативній партії. Із перегонів за лідерство в Консервативній партії вибув новачок Рорі Стюарт, який набрав лише 27 голосів. Внаслідок цього почалися спекуляції, що команда Бориса Джонсона переконала низку депутатів-консерваторів спочатку підтримати новачка Стюарта в рамках голосування 18 червня, щоб вивести із перегонів більш досвідченого Домініка Рааба, а вже потім відмовитися від подальшої підтримки Стюарта. Сам Домінік Рааб підтримав Бориса Джонсона після виходу із перегонів.