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    Кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла

    На Харківщині обстріляно автобус. Є жертви. Фото з відкритих джерел - Кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла
    На Харківщині обстріляно автобус. Є жертви. Фото з відкритих джерел

    Серед загиблих – дві жінки і троє чоловіків

    Кількість загиблих від обстрілу автобусу на Харківщині зросла до п’яти осіб, ще шестеро – поранені. Про це в Facebook написав голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

    «Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється)», – йдеться у повідомленні.

    «Росія вбиває цивільних, і за свої злочини буде покарана!» - зазначив Кириленко.

    Раніше повідомлялося, що 26 лютого в Харківській області на трасі Ізюм-Харків обстріляно пасажирський автобус з людьми. Внаслідок обстрілу автобуса під Волоховим Яром було зафіксовано 14 поранених та загиблий, про що заявив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Також окупанти підбили «швидку» під Херсоном, загинув пацієнт.

    Теги: Росія окупанти Facebook Павло Кириленко
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    Кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла