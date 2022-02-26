Кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла

На Харківщині обстріляно автобус. Є жертви. Фото з відкритих джерел

Серед загиблих – дві жінки і троє чоловіків

Кількість загиблих від обстрілу автобусу на Харківщині зросла до п’яти осіб, ще шестеро – поранені. Про це в Facebook написав голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється)», – йдеться у повідомленні.

«Росія вбиває цивільних, і за свої злочини буде покарана!» - зазначив Кириленко.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого в Харківській області на трасі Ізюм-Харків обстріляно пасажирський автобус з людьми. Внаслідок обстрілу автобуса під Волоховим Яром було зафіксовано 14 поранених та загиблий, про що заявив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

Також окупанти підбили «швидку» під Херсоном, загинув пацієнт.