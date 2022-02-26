Окупанти підбили «швидку» під Херсоном, загинув пацієнт

За кілька кілометрів від Херсона швидка допомога потрапила під обстріл російської артилерії

Швидка допомога перевозила поранену людину

Під Херсоном російські загарбники підбили картету швидкої допомоги, що перевозила пораненого. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

На кадрах видно, що медики намагаються надати пацієнтові допомогу просто посеред поля. Однак безрезультатно.

«Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили «швидку»! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!», – написав він.

Зокрема, унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню.

Повідомляється також про ще одного загиблого - 64-річного водія «швидкої». Отримав поранення і 52-річний фельдшер, він у лікарні.

Зазначається, що окупанти відкрили обстріл по ще одній «швидкій», але їй вдалося проскочити.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус.

«5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області», - повідомив згодом голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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