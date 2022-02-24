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    Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені

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    Російські окупанти атакували Бровари під Києвом
    фото: скріншот відео

    Інформацію про обстріл Броварів підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

    Шестеро людей загинуло і 12 поранено в Броварах Київської області внаслідок обстрілу крилатими ракетами, повідомляє «Суспільне» з посиланням на слова мера міста Ігоря Сапожка.

    «Почалося все з 5 ранку, обстріляли дві військові частини, які перебувають у Броварах. Зараз за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені й перебувають у лікарнях», – заявив Сапожко.

    За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ракети, випущені російськими військами, ймовірно, «Калібр». Це російські крилаті ракети за кодифікацією НАТО SS-N-27 Sizzler.

    Інформацію про обстріл Броварів підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Спочатку він повідомив про перші атаки: «У Броварському військовому містечку № 161 під час авіаудару згоріли будівля та 4-х поверховий будинок, частково пошкодили 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка, за попередньою інформацією є один загиблий, один поранений та 5 ще постраждалих, детальнішу інформацію повідомлять додатково».

    Пізніше Геращенко також опублікував інформацію про влучення двох крилатих ракет.

    В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

    Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

    Теги: Київ НАТО ДСНС Антон Геращенко обстріл Київщина військові військова техніка будинок
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    Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені