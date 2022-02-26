На Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус: є жертви
фото з відкритих джерел
Всього 14 поранених та загиблий
У Харківській області на трасі Ізюм-Харків обстріляно пасажирський автобус з людьми.
Про це Суспільному повідомив Володимир Мацокін, заступник Ізюмського міського голови.
Внаслідок обстрілу автобуса під Волоховим Яром 14 поранених, 1 загиблий, заявляє голова Ізюмської РДА Степан Масельський.
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