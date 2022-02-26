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    На Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус: є жертви

    На Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус: є жертви
    фото з відкритих джерел

    Всього 14 поранених та загиблий

    У Харківській області на трасі Ізюм-Харків обстріляно пасажирський автобус з людьми.

    Про це Суспільному повідомив Володимир Мацокін, заступник Ізюмського міського голови.

    Внаслідок обстрілу автобуса під Волоховим Яром 14 поранених, 1 загиблий, заявляє голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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    Теги: окупанти Київ зброя війна обстріл
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    На Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус: є жертви