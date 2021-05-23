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    Кількість жертв аварії на канатній дорозі в Італії зросла до 12 осіб (відео)

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    Інфраструктуру запустили 24 квітня після завершення карантину - Кількість жертв аварії на канатній дорозі в Італії зросла до 12 осіб (відео)
    Інфраструктуру запустили 24 квітня після завершення карантину
    Фото: ANSA

    Двоє дітей з важкими травмами доправлені до шпиталю

    Кількість осіб, що загинули в неділю, 23 травня, внаслідок аварії на канатній дорозі на півночі Італії (область Пʼємонт) становить щонайменше 12 чоловік, ще двоє дітей отримали серйозні поранення. Про це інформує місцеве агентство ANSA з посиланням на працюючих на місці події рятувальників.

    Як повідомляє газета Il Messaggero, в результаті обриву каната майже на під’їзді до пункту призначення звалилася одна кабіна, в якій знаходилися принаймні 15 осіб. Діти у віці дев’яти і п’яти років у важкому стані з численними травмами були доставлені в лікарню в Турині. Причини події з’ясовуються. Підйомники почали працювати на гірських курортах в ці вихідні після того, як були закриті протягом усього зимового сезону через пандемію.

    Інфраструктуру запустили 24 квітня, уточнює ANSA.

    Через те, що трагедія сталася у важкодоступній лісистій зоні, рятувальникам не вдалося дізнатися одразу долю усіх пасажирів. Тому спочатку повідомлялося про чотирьох, згодом про девʼятьох загиблих.

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    Теги: вихідні трагедія діти Італія чоловік
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    Кількість жертв аварії на канатній дорозі в Італії зросла до 12 осіб (відео)