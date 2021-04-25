Кількість жертв пожежі у шпиталі Багдаду виросла до 82 чоловік (фото)

Через трагедію у ковідному закладі вже звільнено ряд чиновників

Більшість із загиблих на момент загорання було підключено до дихальних апаратів

Кількість загиблих під час пожежі у лікарні для пацієнтів з коронавірусом у Багдаді зросла до 82 чоловік, ще 110 осіб отримали поранення. Про це повідомляє AP з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іраку.

Також стало відомо, що серед загиблих було щонайменше 28 пацієнтів, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів. Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі вже звільнив ключових співробітників лікарні.

Початкові повідомлення вказували на те, що пожежа в лікарні ІБХ аль-Хатіб, що почався в суботу пізно ввечері, була викликана вибухом кисневого балона. Вогонь спалахнув на другому поверсі закладу, його гасили до раннього ранку.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що щонайменше 200 осіб були врятовані. Після пожежі прем'єр-міністр Іраку звільнив главу департаменту охорони здоров'я Багдада в районі аль-Русафа, де знаходиться лікарня. Він також звільнив директора лікарні та її директора з інженерного і технічного обслуговування.

Крім того, урядовець провів екстрену нараду в штаб-квартирі оперативного командування Багдада. На засіданні він заявив, що інцидент був кваліфікований як недбалість.

«Халатність в таких справах - це не помилка, а злочин, за яке повинні нести відповідальність усі проявили недбалість», - сказав прем'єр. Він дав владі 24 години на розслідування причин трагедії.

Зараз Ірак переживає другу хвилю пандемії. Щоденні випадки зараження складають близько восьми тисяч, що є найвищим показником з тих пір, як влада почала вести статистику на початку минулого року.

Нагадаємо, зранку повідомлялося, що внаслідок пожежі в іракському лікувальному закладі загинуло принаймні 26 осіб, постраждали принаймні 46.