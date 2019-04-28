Біля лондонського летовища Хітроу спалахнула велика пожежа



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Десять пожежних машин та близько 70 пожежників були задіяні до гасіння пожежі

Поблизу лондонського летовища Хітроу спалахнула велика пожежа, виникненню пожежі передувало декілька вибухів.

Про це інформує Daily Mail.

«Бригади пожежників ведуть боротьбу з вогнем на старій вугільній шахті біля летовища Хітроу на тлі повідомлень про декілька гучних вибухів», - йдеться у повідомленні.

Навколо летовища видно густі клуби диму.

Як зазначається, десять пожежних машин та близько 70 пожежників були задіяні до гасіння пожежі.