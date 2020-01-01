  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США відправлять до Іраку 750 військових

    • Розсилка
    Вашингтон оперативно реагує на розгром посольства США в Багдаді. Американські військові відправляться до Іраку - США відправлять до Іраку 750 військових
    Вашингтон оперативно реагує на розгром посольства США в Багдаді. Американські військові відправляться до Іраку
    Фото з відкритих джерел

    Вашингтон оперативно реагує на розгром посольства США в Іраку

    Сполучені Штати Америки відправлять в Ірак 750 військовослужбовців після нападу на американське посольство в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Марка Еспера. За його словами, військові повинні прибути до Іраку найближчим часом.

    «Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня) В Багдаді. США захищатимуть своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

    ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

    Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

    Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

    27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

    На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.


    Ірак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ