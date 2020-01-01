США відправлять до Іраку 750 військових



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Вашингтон оперативно реагує на розгром посольства США в Багдаді. Американські військові відправляться до Іраку Фото з відкритих джерел

Вашингтон оперативно реагує на розгром посольства США в Іраку

Сполучені Штати Америки відправлять в Ірак 750 військовослужбовців після нападу на американське посольство в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Марка Еспера. За його словами, військові повинні прибути до Іраку найближчим часом.

«Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Дане розгортання є належної і попереджає мірою у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня) В Багдаді. США захищатимуть своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.