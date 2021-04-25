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    У Багдаді сталася пожежа в Covid-лікарні: 27 загиблих, ще 46 постраждалих

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    У Багдаді сталася пожежа в Covid-лікарні - У Багдаді сталася пожежа в Covid-лікарні: 27 загиблих, ще 46 постраждалих
    У Багдаді сталася пожежа в Covid-лікарні
    Фото: The A&O Board PSF

    Причиною пожежі став вибух балона з киснем

    Щонайменше 27 людей загинули, ще 46 постраждали в результаті пожежі в лікарні для пацієнтів з коронавірусом у Багдаді, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

    За даними співрозмовника агентства, причиною пожежі став вибух балона з киснем.

    Як повідомив глава підрозділу цивільної оборони Іраку, пожежа спалахнула на поверсі, де знаходилося відділення реанімації.

    За його словами, 90 людей зі 120 вдалося врятувати.

    Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу.

    За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

    Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації. Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти.

    Учора в мережі зʼявилися фото з місця вибуху.

    Теги: пожежа вибух Twitter
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