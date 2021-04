У Багдаді сталася пожежа в Covid-лікарні: 27 загиблих, ще 46 постраждалих

Причиною пожежі став вибух балона з киснем

Щонайменше 27 людей загинули, ще 46 постраждали в результаті пожежі в лікарні для пацієнтів з коронавірусом у Багдаді, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними співрозмовника агентства, причиною пожежі став вибух балона з киснем.

Як повідомив глава підрозділу цивільної оборони Іраку, пожежа спалахнула на поверсі, де знаходилося відділення реанімації.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3 — Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021

За його словами, 90 людей зі 120 вдалося врятувати.

At least 23 people were killed and 44 injured in a fire on Saturday at a hospital in southeastern #Baghdad



pic.twitter.com/1OVzpPHDcP — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) April 24, 2021

The number of people death as a result of the fire in the Covid-19 intensive care unit in #Baghdad rose to 62#Iraq pic.twitter.com/B7TmLJEcJu — Dailyaz (@dailyaz1) April 24, 2021

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу.

За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації. Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти.

Учора в мережі зʼявилися фото з місця вибуху.