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    У світі

    Кім Чен Ин вперше за довгий час з'явився на публіці

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    <p>Лідер КНДР Кім Чен Ин</p> - Кім Чен Ин вперше за довгий час з'явився на публіці

    Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Фото: Yonhap

    Північнокорейський диктатор прийшов на засідання політбюро Трудової партії

    Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць. Північнокорейський диктатор прийшов на засідання політбюро Трудової партії.

    Про це повідомляє агентство Yonhap.

    На засіданні політбюро Кім Чен Ин обговорив ситуацію з коронавірусом і державну протиепідемічну ситуацію і уточнив завдання «для партійної, військової та економічної сфер щодо подальшого посилення надзвичайного протиепідемічного фронту».

    Лідер КНДР також наголосив на необхідності тримати бойову готовність і більше активізувати протиепідемічну роботу. При цьому КНДР заявляє, що в країні немає жодного зафіксованого випадку зараження коронавірусом.

    До слова, це перша поява північнокорейського лідера на публіці з 22 жовтня.

    Нагадаємо, у жовтні Кім Чен Ин вибачився перед народом та розплакався.

    Теги: партії політика Північна Корея Кім Чен Ин коронавірус
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