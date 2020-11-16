Кім Чен Ин вперше за довгий час з'явився на публіці

Північнокорейський диктатор прийшов на засідання політбюро Трудової партії

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць. Північнокорейський диктатор прийшов на засідання політбюро Трудової партії.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

На засіданні політбюро Кім Чен Ин обговорив ситуацію з коронавірусом і державну протиепідемічну ситуацію і уточнив завдання «для партійної, військової та економічної сфер щодо подальшого посилення надзвичайного протиепідемічного фронту».

Лідер КНДР також наголосив на необхідності тримати бойову готовність і більше активізувати протиепідемічну роботу. При цьому КНДР заявляє, що в країні немає жодного зафіксованого випадку зараження коронавірусом.

До слова, це перша поява північнокорейського лідера на публіці з 22 жовтня.

Нагадаємо, у жовтні Кім Чен Ин вибачився перед народом та розплакався.