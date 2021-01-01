Кім Чен Ин вперше замість новорічного звернення написав жителям КНДР листа

Кім Чен Ин подякував людям за те, що вони підтримували партію

Раніше лідер Північної Кореї завжди записував відеозвернення

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин привітав жителів країни з Новим роком у написаному від руки короткому листі замість того, щоб записати традиційне телезвернення.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

Кім Чен Ин подякував людям за те, що «вони довіряли та підтримували партію (Трудову — ред.) навіть у важкі часи» та пообіцяв «старанно працювати, щоб наблизити нову еру, в якій ідеали й бажання народу здійсняться».

Раніше лідер Північної Кореї записував телезвернення, де розповідав про свої політичні плани. За цьогорічним зверненням уважно слідкували, щоб визначити, який вектор руху може обрати закрита країна. Проте замість відеозвернення Кім Чен Ин написав лист. «Це перше подібне новорічне привітання з 1995 року, коли батько Кіма Кім Чен Ир прийшов до влади», ─ пише видання.

Також на Новий рік правитель КНДР відвідав мавзолей, де лежать попередні керівники держави — його батько та дідусь. Найближчими днями очікується з'їзд Трудової партії, де мають представити план економічного розвитку країни, а також, ймовірно, розповісти про розвиток міжнародних відносин зі США з майбутнім президентом Джо Байденом.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп намагався налагодити відносити з Північною Кореєю. Він тричі зустрічався з Кім Чен Ином. У команді новообраного президента США Джо Байдена також хочуть продовжити врегулювання ситуації з КНДР.

За з'їздом партії у Північній Кореї будуть уважно стежити, щоб проаналізувати сигнали зовнішньому світу від тоталітарної держави.

Нагадаємо, всередині листопада Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць відсутності.