Північна Корея розширятиме ядерну програму і збудує атомного підводного човна

Кім Чен Ин продовжує розглядати Сполучені Штати як головного ворога

Сполучені Штати Америки залишаються головним супротивником Північної Кореї, через що потрібно зміцнювати військовий та ядерний потенціал Корейської Народно-Демократичної Республіки, заявив північнокорейський лідер Кім Чен Ин на 8-му зʼїзді Трудової партії Кореї, що зараз триває у Пхеньяні.

Так, за словами Кіма, планування створення атомного підводного човна майже завершено.

Як повідомляє офіційне агентство ЦТАК, виступаючи перед партією, північнокорейський лідер заявив, що Пхеньян не має наміру застосовувати свою ядерну зброю, якщо тільки «ворожі сили» не планують спочатку застосувати її проти Північної Кореї.

Він сказав, що США були «найбільшою перешкодою для нашої революції і нашим найбільшим ворогом... незалежно від того, хто перебуває при владі, справжня природа їхньої політики щодо Північної Кореї ніколи не зміниться».

Домовленість про ядерне роззброєння мала бути досягнутою під час переговорів лідерів СРСР та США у Ханої у 2019 році, однак закінчилася безрезультатно.

Нагадаємо, раніше високопоставлений партійний функціонер і сестра лідера країни Лі Соль Чжу, заявляла що Північна Корея не бачить причин для нових переговорів з США з питання ядерного роззброєння. За її словами, Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном «як інструмент» для вирішення внутрішньої «політичної кризи» в Сполучених Штатах.

Як повідомлялося раніше, цього року Кім Чен Ин вперше замість новорічного звернення написав жителям КНДР листа.