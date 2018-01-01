Китай продовжує обмежувати експорт товарів до КНДР

Низка ключових відомств КНР була залучена до розробки переліку товарів

Влада КНР опублікувала список новий товарів, які заборонені до експорту до КНДР, оскільки можуть використовуватися для створення зброї масового знищення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Пекін виправдовує такий крок тим, що має виконувати відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Список, який бу опублікований на сайті



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Низка ключових відомств КНР була залучена до розробки переліку товарів

Влада КНР опублікувала список новий товарів, які заборонені до експорту до КНДР, оскільки можуть використовуватися для створення зброї масового знищення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Пекін виправдовує такий крок тим, що має виконувати відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Список, який бу опублікований на сайті Міністерства торгівлі КНР, містить великий перелік технологій подвійного використання.

В тому числі до переліку ввійшли повітряні скрубери для використання під водою, обладнання для відтворення умов польоту для нецивільних літаків і протигази не для пожежників. В розробку переліку було залучено Міністерство промисловості і інформаційних технологій, Державне управління науки, технологій, промисловості для національної оборони, Управління атомної енергетики КНР і Митна служба. Заборона вступила в силу відразу після опублікування.