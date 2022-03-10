Китай відмовив Росії у постачанні запчастин для авіації

Китай почав змінювати позицію з проросійської

Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов. Його слова передають російські ЗМІ.

Зазначається, що перевізники шукатимуть можливості постачання авіазапчастин в інших країнах, наприклад, Туреччині чи Індії.

Нагадаємо, Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів ($791 540).

Як повідомлялось, міністр торгівлі США Джіна Раймондо пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії. Як пише The New York Times, Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.

Також, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.