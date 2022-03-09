І вашим, і нашим: Китай надсилає гуманітарну допомогу Україні і продовжує співпрацювати з РФ

США лякають Китай покаранням у разі міцної дружби країни з агресором

Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів ($791 540). Про це заявив речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, повідомляє Reuters.

Як зазначається, гуманітарна допомога, зокрема, складається з предметів першої необхідності.

Раніше глава МЗС КНР Ван Ї заявив, що Китай готовий стати посередником між Росією та Україною. Водночас він наголосив, що «дружба між Росією і Китаєм міцна як скеля» і становить важливу частину двосторонніх відносин у світі. Також Пекін відмовився кваліфікувати діяльність росії в Україні як вторгнення.

Як повідомлялось, міністр торгівлі США Джіна Раймондо пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії. Як пише The New York Times, Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.