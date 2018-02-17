Китайці винайшли нову вакцину від грипу

Під час дослідів вакцина найкраще спрацювала проти вірусів грипу H9N2 та H1N1

Науковці Уханського інституту вірусології Китайської Академії наук розробили новий тип вакцини від грипу, використовуючи нанотехнології. [READ_MORE] Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua. «Інтраназальну нановакцину можна буде використовувати проти широкого спектру вірусів грипу, вона викликає стійку імунну



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Під час дослідів вакцина найкраще спрацювала проти вірусів грипу H9N2 та H1N1

Науковці Уханського інституту вірусології Китайської Академії наук розробили новий тип вакцини від грипу, використовуючи нанотехнології.

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

«Інтраназальну нановакцину можна буде використовувати проти широкого спектру вірусів грипу, вона викликає стійку імунну відповідь», - йдеться у повідомленні.

Розробники нової вакцини розповіли, що під час дослідів вона найкраще спрацювала проти вірусів грипу H9N2 та H1N1.

Раніше в Китаї, в січні, було зафіксований перший випадок захворювання людини вірусом грипу H7N4.