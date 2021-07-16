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    Китайські вчені винайшли гнучкий лід

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    Найбільше новий матеріал нагадує звичайний дріт - Китайські вчені винайшли гнучкий лід
    Найбільше новий матеріал нагадує звичайний дріт
    Фото:gizmodo.com

    Нову форму речовини назвали «еластичним мікроволоконним льодом»

    Китайські вчені створили гнучкий лід, який можна гнути і зав'язувати вузлами. Найбільше новий матеріал нагадує звичайний дріт. Він так само легко гнеться і скручується без незворотної деформації. Про це повідомляє Gizmodo.

    Китайські вчені нову форму речовини назвали «еластичним мікроволоконним льодом».

    Всередині такого матеріалу все ті ж молекули води без домішок – це нова незвичайна форма водяного льоду.

    Для отримання гнучкого льоду вчені запустили водяну пару в камеру охолодження, куди був поміщений струмопровідний вольфрамовий стрижень. При подачі на нього напруги у 2000 Вольт запустився процес електризації і водяна пара почала концентруватися у вигляді окремих волокон. Далі за допомогою рідкого азоту його різко охолодили до -150 градусів за Цельсієм, щоб стабілізувати стан. Вийшли тоненькі і досить міцні гнучкі крижані «нитки».

    Як і оптоволокно, гнучкий лід пропускає світло і може служити каналом для його передачі. Але не в якості альтернативи у лініях зв'язку, а як центральний елемент детектора забруднення середовища. Частинки сажі та пилу легко прилипають до льоду, тому при проходженні світла в такому забрудненому середовищі з'явиться відхилення, що і стане сигналом.

    Нагадаємо, ізраїльські вчені розробили спеціальні краплі для закапування в очі людям, що мають вади зору, наприклад, нечітку видимість близьких або віддалених предметів.

    Теги: Китай наука
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    Китайські вчені винайшли гнучкий лід