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    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)

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    Торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими - Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)
    Торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими
    Фото з відкритих джерел

    В центрі міста Шеньсіан смерч завдав катастрофічної шкоди

    Провінція Шаньдун на сході Китаю потерпає від безлічі торнадо, спалах яких є найбільшим за більш ніж десятиліття. Про це інформує The Watchers.

    Повідомлялося як мінімум про десять торнадо, з яких три були сильними. Так, в центрі міста Шеньсіан смерч завдав катастрофічної шкоди.

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    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)
    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)
    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)
    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)
    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)

    Очевидець Ерік Вонг розповів, що торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.

    Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.

    Додамо, що в американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище. Видовищне відео опубліковано в YouTube.

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    Теги: прогноз погоди Китай негода
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    Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)