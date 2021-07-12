Торнадо за торнадо. Китай трусять нищівні явища (фото, відео)

Торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими

В центрі міста Шеньсіан смерч завдав катастрофічної шкоди

Провінція Шаньдун на сході Китаю потерпає від безлічі торнадо, спалах яких є найбільшим за більш ніж десятиліття. Про це інформує The Watchers.

Повідомлялося як мінімум про десять торнадо, з яких три були сильними. Так, в центрі міста Шеньсіан смерч завдав катастрофічної шкоди.

Очевидець Ерік Вонг розповів, що торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.

Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.

Додамо, що в американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище. Видовищне відео опубліковано в YouTube.

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