Джекі Чан родом з Гонконгу, який до 1997 року він перебував під управлінням Великої Британії

«Я бачу велич Комуністичної партії Китаю, вона виконує те, що говорить та обіцяє», – сказав Джекі Чан

Відомий актор та режисер Джекі Чан заявив, що хоче приєднатися до Комуністичної партії Китаю (КПК). Про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що Чан приєднався до заходу, який було організовано Китайською асоціацією кіно, і присвячено обговоренню промови Сі Цзіньпіна з нагоди сторіччя КПК.

«Я бачу велич Комуністичної партії Китаю, вона виконує те, що говорить та обіцяє», – сказав Чан.

За його словами, він хоче «стати членом КПК», а також пишається тим, що він китаєць.

У 2013 році Джекі Чан приєднався до Народної політичної консультативної ради Китаю – це дорадчий орган при КПК. Як правило, в нього входять багаті та знамениті, лояльні до влади жителі країни.

Сам Джекі Чан родом з Гонконгу, який до 1997 року він перебував під управлінням Великої Британії.

До слова, німецьких комуністів уперше за 50 років не допустили до виборів.

Нагадаємо, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.