Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм

У розмові лідери держав дійшли згоди, що між Україною та КНР має працювати безвізовий режим

Президент Володимир Зеленський під час першої телефонної розмови з очільником Китаю Сі Цзіньпіном обговорив безвіз, співпрацю під час пандемії Covid-19 та торговельно-економічні відносини. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Як вже писав «Главком», Зеленський подякував голові КНР за постачання в Україну вакцин проти коронавірусу, які «врятували життя багатьом українцям».

Окрім того, лідери держав сказали, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є «живим втіленням дружби між нашими народами».

Зеленський також зазначив, що попри глобальну пандемію товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль.

«Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та великих інфраструктурних проєктів», – сказав він.

Зеленський сподівається, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу. Президент вважає важливою участь китайських інвесторів у проєктах із розвитку морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Політики також домовилися укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Під час розмови Зеленський та Сі Цзіньпін згадали про нарощування українського експорту до Китаю та розширення співробітництва у перероблюванні української сільськогосподарської продукції.

Глава КНР, своєю чергою, заявив про готовність співпрацювати у проєкті «Великого будівництва» Зеленського.

Окрім того, Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю, а Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай поважає «шлях незалежності, обраний українським народом».

Цій розмові Зеленського з Сі Цзіньпіном передувала низка епізодів, які можуть вказувати на зближення України та Китаю.

6 липня стало відомо про підписання 30 червня міжурядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури. Подробиць угоди уряд не наводить.

За даними South China Morning Post, вартість підписаних між українською та китайською сторонами домовленостей за останні два роки перевищує 2 мільярди доларів.

Водночас лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ сказав про схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України.

Крім того, заява Арахамії та інвестиційна угода між Україною та КНР з’явилися на тлі ймовірного тиску Пекіна на Київ у межах Ради ООН із прав людини: за даними джерел Associated Press, Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини в КНР, погрожуючи припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай офіційно заперечив ці твердження. Українська сторона їх досі не коментувала.