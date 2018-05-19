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    Винахід ізраїльських вчених дозволить забути про окуляри та лінзи (відео)

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    Вчені розробили спеціальні краплі, які закапуватимуть в очі

    Ізраїльські вчені розробили спеціальні краплі для закапування в очі людям, що мають вади зору, наприклад, нечітку видимість близьких або віддалених предметів.

    Нанокраплі («Nanodrops») розроблені для людей з короткозорістю та далекозорістю. Їх метод роботи полягає в заповненні тріщин у рогівці і зміні шляху, який проходить світло.

    Краплі ще проходять фінальні тести, але розробники обіцяють досить швидкий старт продаж на масовому ринку.

    Поки невідомо, чи призначені ці краплі для людей з астигматизмом.

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