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    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)

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    Аliexpress пропонує одяг з фото Зеленського&nbsp; - Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)
    Аliexpress пропонує одяг з фото Зеленського 

    Крім футболок в китайському магазині можна замовити і чохли на телефон з обличчям Зеленського

    Відомий інтернет-магазин із Китаю Аliexpress почав продавати футболки і чохли для телефонів із зображенням новообраного президента України Володимира Зеленського.

    Так, придбати футболку із принтом «слуги народу» можна за 290-370 грн. Чохол для телефону – за 27-63 грн.

    На сайті також видно, що товари додані нещодавно, адже поки що з’явився один покупець на футболку «Україна комік президент Зеленський слуга людей». Відгуків на товари з фото Зеленського поки що немає.

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    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)
    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)
    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)
    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)
    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)
    Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)

    Між іншим, на сторінці магазину також пропонуються футболки з обличчям президента РФ Володимира Путіна. 

    До слова, новообраний президент України Володимир Зеленський не став продавати свою частку в бізнесі, а замість цього передав її з гарантіями повернення через 5 років. 

    Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбувся другий тур голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

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