Китайський магазин Аliexpress продає футболки із Зеленським (фото)



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Аliexpress пропонує одяг з фото Зеленського

Крім футболок в китайському магазині можна замовити і чохли на телефон з обличчям Зеленського

Відомий інтернет-магазин із Китаю Аliexpress почав продавати футболки і чохли для телефонів із зображенням новообраного президента України Володимира Зеленського.

Так, придбати футболку із принтом «слуги народу» можна за 290-370 грн. Чохол для телефону – за 27-63 грн.

На сайті також видно, що товари додані нещодавно, адже поки що з’явився один покупець на футболку «Україна комік президент Зеленський слуга людей». Відгуків на товари з фото Зеленського поки що немає.

Між іншим, на сторінці магазину також пропонуються футболки з обличчям президента РФ Володимира Путіна.

До слова, новообраний президент України Володимир Зеленський не став продавати свою частку в бізнесі, а замість цього передав її з гарантіями повернення через 5 років.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбувся другий тур голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

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