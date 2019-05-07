Зеленський не буде продавати частку в бізнесі



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Володимир Зеленський віддав свою частку бізнесу, з можливістю повернення

Зеленський отримуватиме дивіденди від авторських прав і залишив за собою частину брендів

Новообраний президент України Володимир Зеленський не став продавати свою частку в бізнесі, а замість цього передав її з гарантіями повернення через 5 років.

Про це розповів бізнес-партнер і член «ЗеКоманди» Сергій Шефір у інтерв’ю виданню theБабель.

«Він вийшов (із бізнесу, - ред.). Може там один-два підписи залишилися. Віддав комусь свою частку. Може мені, може Борису (брат Сергія Шефіра, - ред.), я не пам'ятаю. Це настільки неважливо, тому що ні я, ні Борис його точно не підставимо і не підведемо». - сказав Шефір.

Він також зазначив, що поверне частку Зеленського у бізнесі, коли закінчиться його каденція на посаді президента України.

«Віддав якесь право голосу, вплив. Він буде отримувати дивіденди від роялті, якісь бренди залишилися на ньому. У нас є домовленість, що ми повернемо його частку по завершенню п'яти років», - зазначив бізнес-партнер Зеленського.

Шефір також розповів, що основний дохід студія «Квартал 95» зараз отримує від телебачення, а до 2014 року найбільше грошей приносив бізнес, пов’язаний з Росією.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбувся другий тур голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.