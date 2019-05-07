За другий тур виборів президента члени ЦВК отримали майже по чверті мільйона гривень



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Заступники голови ЦВК Євгеній Радченко та Олег Конопольський отримали в квітні - по 232 тис. гривень зарплатні

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заробила 222 тис. гривень

Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК), які організували і провели 21 квітня другий тур виборів президента, заробили отримали за квітень заробітну плату від 210,6 тис. до 248 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит «Українських Новин».

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заробила 222 тис. гривень, з яких посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали 52,9 тис. гривень, персональна надбавка - 37 тис. гривень, а премія - 79,3 тис. гривень.

Водночас її заступники Євгеній Радченко та Олег Конопольський отримали в квітні вищу зарплату - по 232 тис. гривень.

У свою чергу секретар комісії Наталія Бернацька заробила 212 тис. гривень.

Як повідомлялося, 30 квітня ЦВК оголосила переможця виборів Президента України. Володимир Зеленський отримав рекордний відсоток голосів.

Інавгурація Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня. Точна дата інавгурації Зеленського може бути призначена не раніше першого чергового пленарного тижня у Верховній Раді.

Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня для уникнення «вакууму влади». Однак депутати пропонують провести інавгурацію 28 травня, щоб він не міг розпустити парламент.