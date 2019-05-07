Єврокомісар Йоганнес Ган зустрівся із Зеленським



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Візит єврокомісара Йоганнеса Гана до України готувався без публічного анонсування

На зустріч із Зеленським єврокомісар вирушив після того, як зустрівся з головою українського уряду Володимиром Гройсманом

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган 7 травня у Києві зустрівся з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Європейська правда», зазначаючи, що станом на 11 годину зустріч тривала.

Подробиці переговорів наразі не відомі.

Повідомляється, що єврокомісар прибув до Києва для проведення зустрічей з представниками чинної влади і її наступниками. Візит готувався без публічного анонсування. Зокрема, він відсутній в календарі подій Єврокомісії на цей тиждень.

На зустріч із Зеленським єврокомісар вирушив після того, як зустрівся з головою українського уряду Володимиром Гройсманом.

За словами Гройсмана, під час зустрічі піднімались теми євроінтеграції і втілень положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також завдань уряду на найближчі місяці.