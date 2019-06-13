Клімкін не знайшов однодумців, з якими йти в Раду



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Павло Клімкін на балконі будівлі МЗС

«Проекти мають іти від людей, а не від лідерів. Лідери мають вести людей, але це мають бути реальні люди, а не віртуальна історія», - пояснив очільник МЗС свою позицію щодо нових політсил, які йдуть на вибори

Міністр закордонних справ Павло Клімкін поки не збирається йти на парламентські вибори.

«Потрібно дати новому президенту можливість визначати свою команду і йти вперед з такою переговорною командою, яку він призначить. А я, не хвилюйтесь, я собі своє місце в цій реальності обов’язково знайду», - зазначив він в інтерв’ю ТСН.

За словами міністра, у нього є з цього приводу чимало ідей, серед яких написання книжок.

«І стосовно участі в політичному житті, і стосовно… Пару книжок потрібно написати, поговорити з друзями і соратниками про майбутні проекти, деякі з них будуть політичними, деякі – благодійними. Ідей є дуже багато, над деякими я вже працюю, над деякими буду працювати найближчим часом. Ви почуєте», - розповів Клімкін.

Також він прокоментував чутки про свої плани висувати свою кандидатуру в Раду за мажоритаркою.

«Слухайте, це така класна емоційна історія була б для мене – просто провести європейську кампанію на одному з округів. Але багато з моїх друзів переконують, кажуть: «Ну окей, ти виграєш ту мажоритарку, потрапиш до Верховної Ради, але в цій політиці (і я це добре розумію) насправді працюють команди і виграють команди». Що робити одному, коли в цій Раді олігархи і деякі політичні лідери все вже розподілили? Тому є інші шляхи впливу на політику, набагато більш потужні і більш міцніші. Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє. Якщо я кудись іду – іду за результатом. От така логіка», - пояснив міністр.

Тому поки у Верховну Раду він не збирається, але залишиться в політиці.

Журналіст також запитав Клімкіна, чи правда йому пропонували місце в партійному списку «Голоса».

«Я вів перемовини з деякими політичним проектами, але не знайшов команду однодумців, які б були здатні робити реальні зміни в Україні. Мені важливо, щоб партійний проект, у якому я буду брати участь, не був віртуальним. Тобто він не був замкнутий, щоб це не була якась лідерська партія, в якій є партійний список, але нема тисяч людей, які реально мають серце і мають бажання змінити Україну. Ось це важливо. Проекти мають іти від людей, а не від лідерів. Лідери мають вести людей, але це мають бути реальні люди, а не віртуальна історія», - підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, 6 червня народні депутати не підтримали відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. 11 червня президент Володимир Зеленський знову подав проект постанови на звільнення Клімкіна.

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