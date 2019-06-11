Дубль №2: Клімкін знову попросив депутатів відправити його у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

«Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку», - зазначив глава МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попросив народних депутатів підтримати його прохання про відставку.

Про це Клімкін написав у вівторок ввечері у Twitter.

«Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь», - зазначив глава МЗС.

Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июня 2019 г.

Нагадаємо, сьогодні президент подав кандидатуру нового глави МЗС.

У Раді вже зареєстрували подання Зеленського про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка.

Як повідомлялося, наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.