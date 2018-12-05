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    Клімкін: Росія пообіцяла пустити консулів до захоплених українських моряків

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    <p>Конвоювання українського моряка</p> - Клімкін: Росія пообіцяла пустити консулів до захоплених українських моряків

    Конвоювання українського моряка

    Фото: Reuters

    Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше, запевнив глава МЗС України

    Росія пообіцяла надати доступ українським консулам до захоплених моряків, яких утримують у СІЗО Москви.

    Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше!», — написав міністр у середу ввечері.

    Раніше в МЗС повідомили, що скликають підписантів Будапештського меморандуму.

    Також Україна розглядає можливість розірвання договору з РФ щодо Азовського моря

    Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

    Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

    21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

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