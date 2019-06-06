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    Клімкін розповів, хто писав скандальні тези Зеленського-Порошенка

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    <p>&laquo;Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду&raquo;, - сказав Клімкін</p> - Клімкін розповів, хто писав скандальні тези Зеленського-Порошенка

    «Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду», - сказав Клімкін

    «Важливо, що ці тези - правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав», - зауважив Клімкін

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію зі схожістю тез, ідентичністю фрагментів виступу президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і виступу Петра Порошенка на з'їзді партії «Європейська солідарність».

    Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.

    Клімкін назвав подію «комедійної історією», в якій «багато непотрібної і забавної політики».

    За його словами, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез щодо європейської інтеграції України, які були передані в Адміністрацію президента для святкування Дня Європи. Клімкін зазначив, що ці тези були використані частково.

    «Насправді, деякі з цих тез вклали для того, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту (Володимира Зеленського, – ред.). Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду. Як на мене, ця історія – певна «підстава» для БПП, або як вона називається, «Європейської солідарності», оскільки одні й ті ж тези були використані... Звичайно, можна посміятися, можна наповнитися відчуттям гордості, що всім потрібен МЗС, і ключові тези МЗС», – заявив Клімкін.

    Він додав, що «ніхто не може в новій адміністрації стежити за якимись політичними виступами».

    «Тому я б поставився до цього з гумором і іронією. Важливо, що ці тези – правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо – це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого – сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС усім потрібен...» – додав Клімкін.

    Раніше «Главком» повідомляв, що під час візиту в Брюссель президент Володимир Зеленський повторив слова Петра Порошенка, сказані п’ятим президентом 18 травня.

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