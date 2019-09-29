Клімкін заявив, що внутрішня політика США негативно впливає на імідж України



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Павло Клімкін вважає, що українським політикам не варто мовчати, коли руйнується імідж України

Клімкін відреагував на передвиборчий ролик Трампа із Зеленським

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін відреагував на передвиборчий відеоролик Дональда Трампа та зазначив, що внаслідок внутрішньої політики у США, Україна зазнає негативного впливу на свій імідж.

Про це він написав у Twitter.

«Бачили відео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тих, хто не знається на світовій політиці висновок – Україна та корупція майже невіддільні. От саме так внутрішня політика США почала меганегативно впливати на наш імідж», — написав Клімкін.

Також він додав, що «про це слід не мовчати, а чесно говорити з нашими партнерами».

Бачили відео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Для тих, хто не знається на світовій політиці висновок-Україна та корупція майже невіддільні. От саме так внутрішня політика США почала меганегативно впливати на наш імідж. Про це слід не мовчати, чесно говорити з нашими партнерами — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 вересня 2019 р.

Відео під назвою «Я осушу болото» було оприлюднено 27 вересня. У ролику фігурують колишній і нинішній президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Байден і Трамп.

Ролик створено на основі скандалу, що розгорівся у США через телефонну розмову Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. У середині вересня у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп міг тиснути на українського президента, про що співробітник американської розвідки повідомив в офіційній скарзі на ім'я керівництва.



