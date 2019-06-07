Климпуш-Цинцадзе обурилась через заяву Зеленського про Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе Фото: Укрінформ

Іванна Климпуш-Цинцадзе: Хочу вірити, що сталася неймовірно помилка

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе обурилася через формулювання із заяви президента України Володимира Зеленського про загострення ситуації на Донбасі, оприлюдненої пресслужбою глави держави, а саме щодо сподівання, що «російська сторона відновить контроль над підрозділами». Про це вона написала у Facebook.

«Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка. Бо якщо президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін», - написала Климпуш-Цинцадзе.

Також, за її словами, потрібно провести негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке президентові.

Окрім того, вона додала, що президент Володимир Зеленський має оперативно надати пояснення даній позиції.

«Пояснення глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим щодо небезпек, на які він наражає державу», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.