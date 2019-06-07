  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Зеленський вирішив зняти відповідальність з Росії за вбивство українських солдатів

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленський вирішив зняти відповідальність з Росії за вбивство українських солдатів
    Володимир Зеленський

    За 2 тижні президентства Зеленського загинуло 12 наших воїнів, вічна їм пам‘ять

    Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців , а .... ВІДНОВИТЬ СВІЙ КОНТРОЛЬ НАД ПІДРОЗДІЛАМИ.

    Відкрию «таємницю» - в РФ є повний контроль над так званою «владою» так званих ОРДЛО, й 400 км українського кордону.

    Читайте також

    Я не знаю, скільки провисить ця новина. «Новина» про «вкрадені монітори» жила пару днів, вчора їх знайшли в АП. Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Л. Кучми, а з сайту президента України, й досі там висить до речі. Правда, ЛДК вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися.
    Тепер АП президента України! в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів (до речі, за 2 тижні президентства Зеленського загинуло 12 наших воїнів, вічна їм пам‘ять. Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали , що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеленському?).
    АП президента України сподівається !!!!!!! що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями.
    Р. S. Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув, чи Геращенко ): а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєнні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців.
    P.S. Не зловтішаюся. Ми передали всю інформацію по заручниках. Якщо в нової команди є потреба, готова, звичайно, проговорити і ці моменти дуже важливої комунікативної лексики, що стосується Мінських перемовин. Ми державники, й усвідомлюємо всю важкість війни і переговорного процесу.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Мінські угоди війна ОРДЛО Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ