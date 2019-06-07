Зеленський вирішив зняти відповідальність з Росії за вбивство українських солдатів

Володимир Зеленський

За 2 тижні президентства Зеленського загинуло 12 наших воїнів, вічна їм пам‘ять

Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців , а .... ВІДНОВИТЬ СВІЙ КОНТРОЛЬ НАД ПІДРОЗДІЛА МИ.





Я не знаю, скільки провисить ця новина. «Новина» про «вкрадені монітори» жила пару днів, вчора їх знайшли в АП. Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Л. Кучми, а з сайту президента України, й досі там висить до речі. Правда, ЛДК вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися.

Тепер АП президента України! в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів (до речі, за 2 тижні президентства Зеленського загинуло 12 наших воїнів, вічна їм пам‘ять. Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали , що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеленському?).

АП президента України сподівається !!!!!!! що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями.

Р. S. Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув, чи Геращенко ): а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєнні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців.

P.S. Не зловтішаюся. Ми передали всю інформацію по заручниках. Якщо в нової команди є потреба, готова, звичайно, проговорити і ці моменти дуже важливої комунікативної лексики, що стосується Мінських перемовин. Ми державники, й усвідомлюємо всю важкість війни і переговорного процесу.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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