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    Події в Україні

    У Харкові поліцейські потрапили у ДТП через бордюрний камінь

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    Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 4:50 на вулиці Дудинських - У Харкові поліцейські потрапили у ДТП через бордюрний камінь
    Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 4:50 на вулиці Дудинських

    Поліцейський-водій і старший групи реагування з травмами були доправлені у лікарню

    У Харкові двоє поліцейських на службовому автомобілі наїхали на бордюрний камінь і перекинулися. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    Наголошується, що дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 4:50 на вулиці Дудинських.

    «У результаті пригоди автомобіль отримав механічні пошкодження. Поліцейський-водій і старший групи реагування з травмами були доправлені у Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Стан їх здоров'я задовільний», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, 9 вересня в Київській області на окружній дорозі Обухова сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якого дві людини загинули, ще двоє були госпіталізовані.

    Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області нетверезий водій зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, в результаті дитина загинула. 21-річний місцевий житель зіткнувся з квадроциклом під керуванням 8-річного односельця, який раптово виїхав з прилеглої вулиці.

    Також нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова отримала повідомлення про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова.

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