Напад на інкасаторів у Житомирі: злочинці були у формі СБУ



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У двох областях України 9 вересня ввели план Перехоплення Фото: Нацполіція

Грабіжники у формі СБУ зі зброєю напали на інкасаторів, один з них поранений

Сьогодні зранку у Житомирі скоєно збройний напад на інкасаторів з Волинської області, один з них поранений, повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Попередньо встановлено, що при переміщенні грошей з магазину в автомобіль на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області було скоєно напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї. Правоохоронець встиг устерегти сумку зі щойно отриманими грошима, закинувши її в салон броньованого автомобіля. Відразу ж інший поліцейський заблокував машину зсередини.

Оскільки нападники почали стріляти, один з інкасаторів отримав поранення в ногу. Зараз він доставлений в лікарню для надання медичної допомоги. Нападники з місця події зникли на автомобілі.

У Telegram-каналі Україна Оперативна повідомляється, що грабіжники були в формі СБУ.

«Відомо, що це було троє чоловіків з написами СБУ на спинах. Вони завдали тілесних ушкоджень інкасаторам і заволоділи пістолетом Макарова і обоймою набоїв до нього», - йдеться в повідомленні.

Очевидці також повідомляють, що після нападу невідомі втекли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos зеленого кольору без номерних знаків.

Введено план «Перехоплення» не тільки в Києві, а й в Київській області, а також у Житомирі та Житомирській області.