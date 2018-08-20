Князєв заявив про затримання ще трьох підозрюваних у справі Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Князєв

За словами голови Нацполіції, більшість із затриманих раніше брали участь в АТО на Донбасі

За підозрою у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк поліцейські затримали ще трьох громадян. Про це 20 серпня заявив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу на Львівщині.

Всього затримано п’ять осіб, які підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство Гандзюк, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«Зараз відносно п’ятьох чоловіків ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманих буде скеровано до суду», - зазначив Князєв.

Він додав, що більшість із затриманих брали участь в антитерористичній операції на Донбасі.

«Якщо громадянин, незважаючи на його героїчні вчинки в минулому, вчинив правопорушення, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності на рівних правах», – підкреслив голова Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що зловмисником, якого підозрюють в купівлі кислоти для нападу на Гандзюк, виявився Віктор Горбунов, 1991 р. н.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Читайте також матеріал «Главкому»

Шалена Катерина та всі її вороги. Хто може стояти за кислотним замахом у Херсоні