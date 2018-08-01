Замах на Катерину Гандзюк. Хто така Катерина Гандзюк. Всі подробиці кримінальної події

Шалена Катерина та всі її вороги. Хто може стояти за кислотним замахом у Херсоні кримінал

Фото: Уніан Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк, яку облили кислотою, прямо звинувачувала місцевих чиновників та поліцейських у корупції

31 липня близько 08:30 ранку в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою Катерину Гандзюк. Ця жінка дуже відома у себе в місті. Громадська діячка та активістка після Євромайдану стала чиновницею. До влади вона прийшла у команді нового мера міста Володимира Миколаєнка після виборів у 2014 році. Гандзюк згодом стала виконувати обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Вранці жінка виходила з під'їзду будинку, коли на неї вилили близько літра їдкої речовини. Гандзюк знаходилась у реанімації у важкому, але за словами лікарів, стабільному стані. Катерина у свідомості, спілкується, площа ураження шкіри значна - понад 30%. Кислота потрапила на частину голови, обличчя, спину, руки, ноги та на частину грудної клітки.

Сьогодні Гандзюк перевезли на лікування у Київ.





В реанімації Катерина Гандзюк провела півтори доби

Це вже не перший напад на активістів у Херсоні за останній час. Рік тому двоє невідомих побили депутата міської ради від «Свободи» Євгена Матковського. 9 травня цього року стріляли з обрізу, але не попали, в активіста Національного корпусу Микиту Тютюнника. А 18 червня напали на журналіста Сергія Нікітенка, він отримав травми середньої тяжкості. Винних у жодному з цих злочинів так і не знайшли. Нікітенко розповів «Главкому», що у його справі за півтора місяця ніяких просувань. У поліції сьогодні визнали, що напад на журналіста розслідувався недостатньо ретельно, були допущені помилки, які зараз будуть виправляти. «Слідчим потрібно було 32 дні для того, щоб дізнатись, журналіст я чи ні, бо дуже хотіли перекваліфікувати справу на «хуліганку» (було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 - погроза або насильство щодо журналіста, - «Главком») і забути про мене назавжди. Але не вийшло», - зазначив Нікітенко.

Відразу ж виникли побоювання, що справу про напад на Катерину Гандзюк збираються також зам’яти. Попри серйозні травми, які отримала жінка, поліція вхопилась за статтю «хуліганство». Цим обурився мер Херсона Володимир Миколаєнко і звернувся до генпрокурора Юрія Луценка, аби цю справу передали від поліції до СБУ.

Луценко взяв справу під особистий контроль і злочин перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, учинені з метою залякування потерпілого».

Сьогодні ж злочин перекваліфікували ще раз, після того, як був оголошений висновок експертів, і стало відомо, що Гандзюк облили сірчаною кислотою. Тепер це «замах на вбивство з особливою жорстокістю». За словами Масі Найєма, юриста та приятеля постраждалої, якби експертизу провели відразу, то стало б зрозуміло що використав злочинець – промисловий прекурсор або кустарно виготовлену речовину. Відповідно було б легше знайти виконавця. «Це не було зроблено за збігом різного роду обставин. Одне з них: для проведення експертизи потрібна постанова суду», - пояснив Найєм.

Прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко запевнив, що Нацполіцією вже складений фоторобот нападника, необхідні експертизи проводяться. До оперативно-розшукової роботи з метою виявлення та затримання злочинця окрім поліції залучено оперативників СБУ, а також попереджено прикордонників про можливу спробу злочинця покинути територію України.

Розглядається три версії нападу: службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.

Чим відома Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк з 2010 року працювала в громадській організації «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос». У 2014 році під час виборів вона входила до передвиборчого штабу Володимира Миколаєнка, який переміг і став мером Херсона.

Гандзюк була членом «Батьківщини», але у 2015-му покинула ряди партії разом із Миколаєнком. У команді мера працює і зараз, виконує обов’язки керуючої справами Херсонської міської ради.

За час роботи у міськраді Гандзюк заробила собі скандальну славу: часто не підбирала слів для критики опонентів.

У липні 2016-го у Херсоні провели бюджетну комісію міськради, на яку голова комісії запросив і членів громадської ради. Після цього Гандзюк у соцмережах в грубій формі висловитися з приводу їх думки в питанні розподілу міського бюджету, по суті назвавши їх «бомжами і людьми, що заїкаються, з явними девіаціями». Громадська рада при Херсонському міському голові рекомендувала Володимиру Миколаєнку прибрати Гандзюк з посади свого радника і внести до сесійної зали міськради проект рішення про відкликання її зі складу виконкому Херсона, а також запросити на сесію громадської ради для вибачень.

Якось Гандзюк влаштувала у Херсонській міськраді «рибний день»: засунула за комір депутату від «Батьківщини» Дмитру Ільченку голову оселедця.

Приводом для таких дій став заклик Ільченка в Facebook блокувати сторінку журналіста Сергія Нікітенка, якщо пост депутата набере 20 лайків. У коментарях Гандзюк вирішила помститися за журналіста, і написала, що прямо на сесії закине оселедця депутату за комір, якщо її коментар набере 20 лайків.

А у жовтні 2017 року на засіданні постійної депутатської мандатної комісії міськради Херсона з ініціативи депутата від «Укропу» Віталія Богданова розглядали питання «про діяльність Гандзюк», в результаті члени комісії прийняли рішення підготувати на сесію міськради звернення до міністра МВС Арсену Авакову з проханням дати оцінку діям чиновниці, бо вона «публічно називала співробітників прокуратури і поліції злочинцями».

Гандзюк в Facebook опублікувала фото з написом «ментам смоктати» на опорі моста. Депутат від «Укроп» Богдан Богданов на засіданні міськради вимагав «прибрати це неподобство».

Наражалась активістка і на серйозніші конфлікти. Восени 2017 вона фактично звинуватила керівника Управління захисту економіки Нацполіції в Херсонській області Артема Антощука у вимаганні хабара, за що він подав позов до суду.

Чиновниця написала в Facebook, що Антощук вимагає у неї і першого заступника мера Ігоря Козакова хабарі, бо за версією Управління захисту економіки, «місцева влада краде бюджетні гроші в розмірі 30% з усього», і кошти ці розподіляються між чиновниками пропорційно. І з цих 30% Антощук, за словами Гандзюк, вимагає свої 3% «данини». «Але ви не думайте, що Артема хвилює неподобство у вигляді ймовірного розкрадання коштів. Артем наполегливо просить свої 3%. Артем дістав уже їх просити… Допоки ці 3% йому не віддадуть, він погрожує затягати по допитах у лівих справах всіх, хто не платить дань», - поскаржилась чиновниця міськради, додавши, що готова передати Антощуку 3% від зароблених на державній службі грошей. «Пришліть гінця, заберіть свої 3% з моїх зароблених на службі статків, якщо вже вам так треба гроші. Це 574,75 грн», - написала Антощук.

Після цього повідомлення Антощук написав заяву, що нібито все було навпаки, і це йому пропонували гроші. Зрештою, він навіть отримав дозвіл суду провести обшук у кабінеті чиновниці, бо нібито слідство з'ясувало, що вона передала свій кабінет у користування третім особам, після чого, за словами Катерини, оперативники перевернули в її робочих апартаментах все догори дном.

Проти Антощука почалася службова перевірка, результати якої так і не були опубліковані.

У березні 2018 року Херсонський міський суд частково задовольнив вимоги поліцейського, визнав деякі заяви недостовірними, але не зобов’язав Гандзюк їх спростовувати.

Кому ще насолила Гандзюк

Народний депутат України VII скликання, екс-радник голови СБУ Юрій Михальчишин, який особисто знайомий із Катериною Гандзюк, повідомив ZIK, що вона входила до складу атестаційної комісії обласного управління Національної поліції і «робила дуже багато для того, аби чимало міліціонерів з проросійськими поглядами та корупційним бекграундом не потрапили до оновленого складу управління Національної поліції». «На цьому ґрунті у неї було чимало конфліктів, зокрема, протистояння з одіозним колишнім керівником департаменту економічної безпеки обласного управління МВС», - розповів нардеп.

Як стверджує видання Insider з посиланням на друзів Катерини, чиновниця ставила багато палиць в колеса і місцевій «Укртрансбезпеці», яка за $30 з фури начебто закривала очі на те, що в машин вища за допустиму норму вага. «Це дуже серйозний бізнес, тому могли бути змовники і з цього боку», - розповів один зі знайомих потерпілої.

Адвокат Масі Найєм, який захищав чиновницю у суді, вже після нападу на неї зробив пропущення, що злочин було скоєно було «за замовленням місцевих проросійських сил типу гопника Кирила Стремоусова».

Кирило Стремоусов –донедавна прихильник «русского міра», який влаштовував «російські забіги» з імперськими прапорами. Зараз цей діяч дотримується вже іншої риторики. У минулому році він очолив обласну організацію Соціалістичної партії України, головою якої проголосив себе Ілля Ківа.

Гандзюк публічно стверджувала, що Стремоусов - недоторкана людина для поліції. Вона нагадала, як Ківа і Стремоусов силою виштовхали з кабінету директора швейної фабрики Українського товариства глухих, і захопили приміщення з документами і печаткою, а поліція не відреагувала на це.

Це не єдине свавілля, яке дозволяв собі Стремоусов. Наприклад, прямо на сесії міськради він звалив поліцейського з ніг.

А в лютому 2017-го Стремоусов із соратником напали на херсонського мера Володимира Миколаєнка, розірвавши йому одяг.

При цьому Стремоусову в листопаді 2017 року дали дозвіл на носіння «пристрою для відстрілу гумових куль», дійсний до листопада 2020 року. Законодавством України не визначено місць, в яких заборонено носіння такого пістолета, тому Стремоусов може носити його з собою всюди.

Зараз проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за напад на конвой СБУ.

У квітні 2018-го співробітники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом депутата від «Єдиної Росії» Омісіна окупаційної «Євпаторійської міської ради». Затриманого доставили в херсонський суд, де йому мали обрати запобіжний захід. Але на них вже чекала група осіб, яку організував Стремоусов, щоб відбити затриманого у правоохоронців.

Депутата «врятувати» не вдалося, і суд 5 квітня таки присудив Осмініну два місяці СІЗО, а в липні продовжив арешт до 3 серпня. Йому загрожує до 10 років в’язниці.

Щоб не дати правоохоронцям «зам’яти» справу з бійкою, яку організував Стремоусов, місцеві активісти, в числі яких і Гандзюк, слідкують за її перебігом. «Ми намагаємось зробити так, щоб поліція не забувала, що у них на Стремоусова відкрита кримінальна справа по факту нападу на конвой СБУ, і я думаю, це йому дуже заважало», - прокоментував можливу причетність проросійського активіста до нападу на Гандзюк журналіст Сергій Нікітенко.

Сам Стремоусов нині знаходиться у Німеччині, і будь-які звинувачення відкидає.

Нікітенко не виключає різні версії замаху на Катерину Гандзюк. На його думку, у нападі може бути присутній російський слід, а сам злочин - терористичний, здійснений з метою посіяти паніку і страх. Саботаж поліції у розслідуванні, на думку журналіста, може свідчити також про те, що напад був помстою уже колишніх поліцейських.

Яна Степанковська, «Главком»