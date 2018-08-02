Гандзюк госпіталізували в реанімацію Київського опікового центру
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Розсилка
Лікарі заборонили провідувати активістку
Активістка з Херсона, радник мера Катерина Гандзюк, яку невідомий облив сірчаною кислотою, станом на 2 серпня перебуває у Київському опіковому центрі (Центр термічної травми та пластичної хірургії).
Стороннім провідувати її не можна. Про це сама Катерина повідомила в короткому коментарі виданню «Новинарня».
Як уточнив один із близьких до Гандзюк волонтерів, пацієнтка перебуває в боксі, заборона на відвідування пов’язана із вимогами стерильності.
Напередодні Гандзюк літаком санітарної авіації ДСНС доправили з Херсона в Київ.
Як повідомив 5 канал, Гандзюк госпіталізували у відділення шокової реанімації. Київські лікарі після огляду зазначили, що стан постраждалої стабільно тяжкий.
«У потерпілої 35% опіків тіла – це обличчя, очі, передпліччя та спина», – розповів черговий лікар відділення шокової реанімації Артем Кирпа.
Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку Гандзюк в Херсоні. Нападника розшукують.
Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».