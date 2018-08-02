Гандзюк госпіталізували в реанімацію Київського опікового центру



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Фото: Facebook Масі Найєма Постраждала активістка після нападу

Лікарі заборонили провідувати активістку

Активістка з Херсона, радник мера Катерина Гандзюк, яку невідомий облив сірчаною кислотою, станом на 2 серпня перебуває у Київському опіковому центрі (Центр термічної травми та пластичної хірургії).

Стороннім провідувати її не можна. Про це сама Катерина повідомила в короткому коментарі виданню «Новинарня».

Як уточнив один із близьких до Гандзюк волонтерів, пацієнтка перебуває в боксі, заборона на відвідування пов’язана із вимогами стерильності.

Напередодні Гандзюк літаком санітарної авіації ДСНС доправили з Херсона в Київ.

Як повідомив 5 канал, Гандзюк госпіталізували у відділення шокової реанімації. Київські лікарі після огляду зазначили, що стан постраждалої стабільно тяжкий.

«У потерпілої 35% опіків тіла – це обличчя, очі, передпліччя та спина», – розповів черговий лікар відділення шокової реанімації Артем Кирпа.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку Гандзюк в Херсоні. Нападника розшукують.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».