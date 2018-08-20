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    Напад на Гандзюк: стали відомі подробиці про другого підозрюваного

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    Віктор Горбунов - Напад на Гандзюк: стали відомі подробиці про другого підозрюваного
    Фото: Facebook Мар'яни П'єцух
    Віктор Горбунов

    Захист Горбунова подав клопотання про закритий режим судових засідань

    Другим затриманим, якого підозрюють в купівлі кислоти для нападу на Катерину Гандзюк, виявився Віктор Горбунов, 1991 р. н.

    Про це 20 серпня повідомила у Facebook журналіст Мар'яна П'єцух.

    За її словами, суддя ухвалив рішення проводити засідання в закритому режимі.

    «Відповідне клопотання про закритий режим подав захист Горбунова. Адвокат пояснив, що попередні свідчення підозрюваного «містять відомості, що мають суттєве значення у становленні об’єктивним істини у цій кримінальній справі, розголошення яких у ЗМІ чи в інший спосіб, за межами поняття таємниці слідства, можуть зашкодити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин». А також ці свідчення, за словами адвоката, становлять небезпеку для життя та здоров’я, адже покази стосуються осіб, що вчинили замах на вбивство». Прокурор клопотання підтримав, «оскільки злочин вчинений групою осіб», декільком з яких, за словами прокурора, уже повідомлено підозру», - написала П'єцух.

    Раніше повідомлялося, що поліція спільно з СБУ затримали ще двох осіб, які підозрюються у нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

    6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

    Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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