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    В окупованому Криму у грудні жителі масово відмовлялися служити в армії Росії

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    1 жовтня в МЗС України повідомили, що з 2014 року до російської армії в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб - В окупованому Криму у грудні жителі масово відмовлялися служити в армії Росії
    1 жовтня в МЗС України повідомили, що з 2014 року до російської армії в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб

    У грудні місцеві суди відкрили «рекордні» 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків

    В окупованому Криму у грудні місцеві суди відкрили «рекордні» 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків за відмову служити в збройних силах Росії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

    «Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації», – повідомляють правозахисники.

    Зазначається, що три вироки були винесені підконтрольним Росії Кіровським районним судом, 4 – в Ленінському районному суді Севастополя. По одному вироку правозахисники зафіксували в Гагарінському районному суді Севастополя, Бахчисарайському районному суді, а також у Центральному районному суді Сімферополя.

    «Загалом на кінець грудня КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС Росії, які передані на розгляд в «суди» Криму. За 153 з них вже винесено вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду», – додали правозахисники.

    У жовтні правозахисники повідомляли про шість вироків, винесених в окупованому Криму за ухилення від служби в збройних силах Росії.

    У Міністерстві оборони Росії повідомляли, що з початку року в окупованому Севастополі до лав російських Збройних сил через пункт відбору громадян на службу за контрактом призвали 250 осіб.

    До цього у відомстві вказали, що з початку року пунктом відбору громадян на військову службу за контрактом в Сімферополі в російські війська відправлено понад 500 осіб, що на 5% вище показників за аналогічний період минулого року.

    1 жовтня в МЗС України повідомили, що з 2014 року до російської армії в окупованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

    Раніше прокуратура АРК оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії та Саків через «примус кримчан служити у Збройних силах Росії».

    Прокурор Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний повідомив, що жителі Криму, яких призвали до російської армії, не можуть зазнавати кримінального переслідування на материковій частині України.

    Також у відомстві просять кримчан звертатися телефоном або на електронну пошту в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

    Теги: Крим Росія окупанти прокуратура правозахисники суд вирок
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